В Омске несколько соцобъектов и аэропорт остались без электричества из-за аварии на сетях

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, остались без электричества из-за аварии на сетях компании "Омскэлектро". Об этом сообщили ТАСС в субботу в аварийно-диспетчерской службе города.

"Большое повреждение на сетях "Омскэлектро". Встали три котельные в Кировском округе, отключены насосные станции, больницы и аэропорт. Без электричества полностью старый Кировск (часть Кировского округа города Омска) и частично левобережные районы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, ссылаясь на представителя "Омскэлектро", что энергетики занимаются восстановлением электроснабжения больниц и жизненно важных объектов города. "Остальным займутся позже. Сроки восстановления подачи электричества они затрудняются назвать", - сказали в аварийно-диспетчерской службе.

Получить комментарий "Омскэлектро" ТАСС не удалось.

В аэропорту Омск-Центральный ТАСС подтвердили отключение электричества. "Да, электричества нет. Из-за этого незначительно задержана отправка рейса в Новосибирск", - уточнили в справочной аэропорта.