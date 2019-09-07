Автомобиль в Екатеринбурге после столкновения сбил пешеходов на тротуаре

ТАСС, 7 сентября. Легковой автомобиль в Екатеринбурге после столкновения с другой машиной в субботу днем выбросило на тротуар, по которому шли люди. В результате ДТП травмы получили два взрослых пешехода и два пассажира, из которых один несовершеннолетний, сообщили ТАСС в ГИБДД города.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоавария произошла в 13:40 (11:40 мск) в Екатеринбурге на улице Шварца, напротив дома №1. Предварительно установлено, что водитель автомашины Hyundai Н-1 на регулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris, которую отбросило на тротуар.

"В результате столкновения пострадали два пассажира автомашины Hyundai Solaris: 45-летняя женщина и 10-летний мальчик. Оба пассажира были доставлены в лечебные учреждения, где медиками у них были диагностированы ушибы. Также пострадали два пешехода: 46-летний мужчина, который был доставлен в ГКБ №24, и 26-летняя женщина. У мужчины медиками диагностирована рваная рана голени, а у женщины - перелом левой лодыжки", - рассказали в ГИБДД.

По обстоятельствам ДТП проводится дознание, по окончании которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.