Летевший рейсом Владивосток - Пекин самолет из-за тайфуна сел в Хабаровске

ТАСС, 7 сентября. Самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин, из-за непогоды был вынужден вернуться, и взял курс на Хабаровск. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах Приморского края.

"Самолет, летевший рейсом Владивосток - Пекин, ушел в сторону Хабаровска. Из-за непогоды было принято решение вернуться", - сказал он.

Согласно данным портала, самолет приземлился в Хабаровске около 21:07 мск.

Самолет был вынужден изменить курс из-за непогоды. Ранее в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения тропического тайфуна "Линлин". По данным метеорологов, в конце дня 8 сентября тайфун придет на территорию Хабаровского края, сообщила в субботу пресс-служба Примгидромета.

Согласно данным портала Flightradar, аэробус А320 авиакомпании S7 по маршруту Владивосток - Пекин, сделал несколько кругов над аэропортом Владивостока, после чего взял курс на аэропорт Хабаровска.

По информации портала, в аэропорт Хабаровска также был перенаправлен и сел самолет, следующий рейсом Сеул - Владивосток, авиакомпании S7.

В новость внесены изменения (21:55 мск) - добавлена информация о другом рейсе.