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СМИ: на Кипре утонула трехлетняя девочка из России

Ее имя пока не называется

НИКОСИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, уроженка России, утонула вечером в субботу в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

По данным издания, девочка, родившаяся в России, но проживавшая на Кипре, была обнаружена в бассейне дома в деревне Аргака в бессознательном состоянии. Ее доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Полиция проводит расследование трагического инцидента. Имя погибшей девочки не называется.

Деревня Аргака расположена в округе Пафос, неподалеку от городка Полис Хрисохус. В окрестностях этой деревни, которые славятся песчаными пляжами, расположено множество современных вилл, собственниками которых большей частью являются иностранцы.

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