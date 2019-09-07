Летевший из Владивостока в Пекин и севший в Хабаровске самолет вылетел по маршруту

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Владивосток - Пекин и совершивший посадку в Хабаровске из-за непогоды, вылетел в Пекин. Это следует из информации, размещенной в воскресенье на табло аэропорта Владивосток.

"Плановый маршрут: Владивосток - Хабаровск - Пекин. <...> Статус: вылетел", - информирует электронное табло аэропорта.

Самолет был вынужден изменить курс из-за непогоды.

Как сообщил ТАСС представитель аэропорта Хабаровск, всего здесь совершили посадку как на запасном аэродроме семь рейсов. "С трех утра закрылись сегодня Южно-Сахалинск и Владивосток по погоде. В Хабаровске как на запасной аэропорт сели пять рейсов, направлявшихся во Владивосток, и два рейса, направлявшихся в Южно-Сахалинск. <...> На данный момент во Владивостоке погода улучшилась <...>. После обеда все рейсы уйдут", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения тропического тайфуна "Линлин". По данным метеорологов, в конце дня 8 сентября тайфун придет на территорию Хабаровского края, сообщила в субботу пресс-служба Примгидромета.