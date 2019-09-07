Тайфун "Линлин" вызвал ураганный ветер во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Скорость ветра, вызванного тайфуном "Линлин", ночью в воскресенье во Владивостоке достигала 37 метров в секунду, сообщили ТАСС в Примгидромете, пояснив, что такой ветер считается ураганным.

"Ночью [в приморье и во Владивостоке] не было сильных осадков. Во Владивостоке порывы ветра составляли до 37 метров в секунду, это ураган. В течение дня в городе ветер будет стихать. По краю также сегодня сильных осадков не ожидается, дует сильный ветер, в течение дня также будет постепенно стихать и уже ночью ослабеет до умеренного", - сообщили в Примгидромете.

Синоптики уточнили, что прогноз движения тайфуна остается прежним: к концу дня он выйдет на Хабаровский край. Непогода заставила иностранные суда укрыться в бухтах Приморья.

"С утра 7 сентября в заливах Ольга, Владимир и в морских акваториях береговых бухт в районе населенного пункта Моряк-Рыболов уже находятся около 500 зарубежных рыболовецких шхун. Только в залив Ольги из-за неблагоприятных погодных условий зашли порядка четырех десятков южнокорейских "промысловиков", которые должным образом уведомили пограничные органы о сложившихся форс-мажорных обстоятельствах, и более 150 северокорейских шхун", - сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

После того, как погода улучшится, все иностранные промысловые суда покинут территориальные воды РФ.