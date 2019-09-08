Полиция проверяет информацию об обстреле автобуса с журналистами в Туве

Ранее депутат на своей странице в Facebook написал, что на границе Красноярского края и Тувы неизвестные обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями. В местных СМИ появилось сообщение, что люди в масках на лошадях прострелили колеса автобусу.

ТАСС, 8 сентября. Сотрудники полиции работают на месте предполагаемого обстрела с автобуса журналистами на севере Тувы, ехавшими на освещение выборов в Верховный хурал республики, о котором сообщил ранее депутат Госдумы Сергей Натаров. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили пресс-службе МВД по региону.

"[Пострадавших] нет. Группа, которая туда выехала, еще не вернулась. Будут искать гильзы", - сказали в МВД, уточнив, что при ночном осмотре автобуса пулевые отверстия не были обнаружены.

Выборы парламента Тувы проходят в единый день голосования, 8 сентября. Жители республики избирают 32 депутатов, половину из них - по партийным спискам. В них примут участие кандидаты от пяти политических партий: "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России", КПРФ и "Коммунистов России".

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили Палата представителей из 130 депутатов и Законодательная палата из 32 депутатов. В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России". Он был избран в сентябре 2014 года.