СМИ: почти 500 тыс. человек остались без света в Канаде из-за урагана "Дориан"

ОТТАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. потребителей канадских провинций Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда остались без энергоснабжения с приходом урагана "Дориан", который добрался до атлантического побережья Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, стихия принесла проливные дожди, которые сопровождаются сильным ветром с порывами до 43 м/с. Сообщается о сотнях поваленных деревьях и сорванных крышах домов в прибрежных районах региона. В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывами ветра повален большой строительный кран, который обрушился на строящееся здание. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало.

Синоптики отмечают, что "Дориан" все еще считается ураганом второй степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Высота волн на побережье при прохождении стихии достигает сейчас 15 м.

Минобороны Канады в субботу объявило, что в воскресенье для устранения последствий прохождения стихии направит в регион 700 военнослужащих.

По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 33 до 42 м/с включительно урагану присваивается первая категория, при порывах от 43 до 49 м/с - вторая. Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.