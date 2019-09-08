В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Новые подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксированы в юго-западной провинции Сычуань. По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентры землетрясений расположены в 20 км друг от друга в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян.

Землетрясение произошло в 10:36 по местному времени (05:36 мск). Его очаг залегал на глубине 7 км, эпицентр был расположен в 140 км к югу от города Чэнду с населением 16 млн человек и в 200 км к западу от города центрального подчинения Чунцин с населением более 31 млн человек. О возможных жертвах и разрушениях информации не приводится.

Это уже второе землетрясение, произошедшее в уезде Вэйюань в воскресенье. Первые подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 06:42 по местному времени (01:42 мск). По последним данным, один человек погиб и еще 29 получили ранения.