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В ночном ДТП во Владивостоке пострадали шесть человек

По информации полиции, водитель Toyota Prius не справился с управлением и выехал на встречную полосу

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. ДТП произошло во Владивостоке ночью в воскресенье, шесть человек пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По информации полиции, 23-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной аналогичной марки под управлением 42-летнего мужчины.

"В результате столкновения пострадали пассажиры Pirus, двигавшегося по своей полосе. <...> Водитель направлен на амбулаторное лечение с сотрясением головного мозга <...> водитель Pirus, спровоцировавший ДТП, госпитализирован с ушибом головного мозга", - говорится в сообщении.

Пассажиры автомобиля, двигавшегося в своей полосе, двое мужчин и две женщины в возрасте от 35 до 41 года, получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы. Проверка показала, что оба автомобилиста с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности. Медицинское освидетельствование не выявило признаков опьянения у участников аварии.

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