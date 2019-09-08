Центр Южно-Сахалинска лишен электричества из-за аварии на линии электропередачи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Авария на линии электропередачи оставила в воскресенье без электроэнергии 10 улиц в центре Южно-Сахалинска. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе компании "Сахалинэнерго".

"Аварийный характер носят отключения на проспекте Мира, Победы, улицах Пограничной, Амурской, Горького, Чехова, Дзержинского, Поповича, Амурской, Емельянова", - сказали в компании.

Количество отключенных потребителей к настоящему моменту не определено.

Зампредседателя регионального избиркома Павел Сиваконов сообщил, что это не повлияло на голосование, так как на участках установлены генераторы. "Все участки оборудованы генераторами, поэтому голосование проходит в рабочем режиме. Нигде не прерывалось", - сказал он.

8 сентября в Сахалинской области проходят выборы губернатора. С 08:00 (00:00 мск) в регионе работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, 8 временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.