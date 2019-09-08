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Акции протеста в Гонконге

СМИ: в результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек

По данным радиостанции RTHK, состояние двух человек оценивается как серьезное

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 сентября. /ТАСС/. Не менее 19 человек получили ранения в результате столкновений между демонстрантами и полицией, произошедших в субботу вечером в Гонконге. Состояние двух пострадавших расценивается врачами как серьезное, сообщила в воскресенье радиостанция RTHK.

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Основные беспорядки произошли в районе Монгкок в материковой части города. Группы радикально настроенных протестующих рядом с полицейским участком попытались блокировать дороги, устраивать поджоги и слепить стражей порядка лазерными указками. Сотрудники правоохранительных органов применили для разгона резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.

В воскресенье во второй половине дня планируются очередные митинги в деловом центре города. Часть манифестантов намерена проследовать к зданию генерального консульства США, чтобы передать американской стороне петицию с призывом оказать давление на власти Китая в вопросе обеспечения демократических прав и свобод в Гонконге.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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