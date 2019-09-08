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Подачу электроэнергии восстановили в Южно-Сахалинске

Ранее из-за аварии без электроснабжения остались 10 улиц

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Бригады ремонтников устранили аварию на линии электропередачи в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в диспетчерской службе компании "Сахалинэнерго" в воскресенье.

"Аварийных отключений в городе нет", - сказали в компании.

Ранее в воскресенье из-за коммунальной аварии без электричества остались 10 улиц Южно-Сахалинска. В этот день в Сахалинской области проходят выборы главы региона. Как рассказали в облизбиркоме, благодаря электрическим генераторам голосование на избирательных участках нарушено не было.

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