Тайфун "Линлин" осложнил обстановку в подтопленном Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 8 сентября. Тайфун "Линлин" осложнил ситуацию в подтопленном Комсомольске-на-Амуре, здесь подтоплены подвалы многоквартирных домов и социальных учреждений, временно не ходят автобусы по одной из улиц, есть угроза отключения электричества в здании, где расположены три избирательных участка. Об этом сообщила городская администрация.

"Уже две недели в Комсомольске-на-Амуре из-за наводнения закрыта ливневая канализация. Насосные группы, созданные для перекачки воды из ливневки в Амур, не справляются с большими объемами дождевой воды. По прогнозам специалистов, ожидается выпадение до 80 мм осадков. Уже сейчас ливневая канализация переполнена, подтоплен целый ряд улиц, <...> увеличилось количество подвалов многоквартирных домов и социальных учреждений, подтопленных грунтовой и дождевой водой", - сообщила администрация.

В городской администрации ТАСС уточнили, что среди подтопленных зданий 11 учреждений образования - школы и детские сады - и еще семь социальных учреждений, среди них две больницы. Также подтоплен 121 частный дом.

В Центре внешкольной работы "Юность", во Дворце культуры Железнодорожников подтоплены подвальные помещения, здесь есть угроза отключения электроэнергии. Здесь расположены три избирательных участка, принимаются меры для откачки воды и доставки электрогенераторов. В городе работают аварийные бригады коммунальных предприятий. "К сожалению, из-за обильных осадков и закрытой ливневой канализации, оперативно откачать всю воду невозможно, поэтому оперативный штаб обращается к комсомольчанам с пониманием и терпением отнестись к складывающейся чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Также горожан просят в воскресенье вечером без особой надобности не покидать своих домов и не пользоваться личным автотранспортом.