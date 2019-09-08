Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области

КУРГАН, 8 сентября. /ТАСС/. 90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи. Об этом ТАСС сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 583 в деревне Луговая Нина Гуртовая.

"Мужчина в преклонном возрасте, 90 лет, почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но он скончался до ее приезда", - сказала Гуртовая.

Председатель областного избиркома Валерий Самокрутов сообщил, что скорая приехала оперативно. "Этот избиратель всегда сам, лично, на всех выборах принимал участие именно в помещении [избирательного участка]. Мужчина успел получить бюллетень на местные выборы в органы местного самоуправления, но проголосовать не успел, поэтому его бюллетень будет специальным образом опечатан", - отметил Самокрутов.

В единый день голосования в Курганской области проходят выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц местного самоуправления.