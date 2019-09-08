Циклон принесет на Сахалин ливень и сильный ветер

ТАСС, 8 сентября. Циклон принесет на Сахалин 9 сентября ливень и сильный ветер, скорость которого может достигать 33 м/с. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Ночью 9 сентября на территории Охинского, Углегорского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируются сильный ветер 25-30 м/с, порывы до 33 м/с. Ночью и утром 9 сентября на территории Ногликского и Охинского районов ожидается очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов). Днем 9 сентября 2019 года на реках возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, сообщает сахалинское управление Росгидромета", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию направлены в администрации этих районов и взаимодействующие структуры. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию, уточняется в сообщении.