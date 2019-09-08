Пропавший в августе вертолет Ми-2 обнаружили на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-2, пропавший месяц назад, обнаружен возле города Дудинка в Красноярском крае. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"7 сентября в ЕДДС Таймырского муниципального района от местных жителей поступила информация о том, что в 47 км юго-западнее города Дудинка был обнаружен обгоревший вертолет. 8 сентября в 04:50 мск на место падения прибыл вертолет Регионального координационного поисково-спасательного центра (РКПСЦ) со следственно-оперативной группой, проводятся следственные мероприятия. Факт крушения с последующим возгоранием подтвержден", - сообщили в МЧС.