В Евпатории в день выборов облили краской здание горадминистрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Неизвестные облили краской и написали нецензурные выражения на стенах здания администрации города Евпатории и офиса местного отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщила ТАСС в воскресенье глава муниципального образования - председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся Харитоненко.

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"[Облили краской] и администрацию, и наше местное региональное отделение. Вывеску - штаб партии "Единая Россия". [Мы] обратились в правоохранительные органы, написали заявление. Следователи работают, криминалисты", - сказала Харитоненко.

Глава города добавила, что считает этот инцидент провокацией в день выборов. Штаб партии, уточнила Харитоненко, расположен в здании ЗАГСа на проспекте Победы. "Здание историческое. Является памятником", - отметила она.

О выборах в Крыму

Выборы в Государственный совет республики проходят 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", пять - ЛДПР.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года.

На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки восьми региональных отделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В республике около 1,478 млн избирателей, сформировано 1201 участков для голосования.