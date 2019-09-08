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Координатор "Голоса" Владимир Егоров задержан в Москве за мелкое хулиганство

Мужчина пытался проникнуть в помещение управы района Дорогомилово

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина задержан в Москве за попытку проникнуть в управу района Дорогомилово, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Происшествие произошло 7 сентября. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о координаторе движения "Голос" Владимире Егорове.

"Мужчина пытался пройти в помещение управы района Дорогомилово, на просьбу охранника ЧОП предъявить документы, удостоверяющие личность, и назвать цель визита, отвечать отказался, при этом провоцировал скандал. При попытке охранника остановить нарушителя, он ударил работника ЧОП в грудь, выражался грубой нецензурной бранью и угрожал, после чего, несмотря на противодействие охраны, проследовал в помещение учреждения", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Охранник тревожной кнопкой вызвал наряд Росгвардии, который задержал мужчину и доставил его в отдел полиции. На него было возбуждено административное дело по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), он задержан до суда.

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