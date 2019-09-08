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В посольстве России уточнили пол и гражданство утонувшего на Кипре ребенка

По данным разных СМИ, на Кипре мог утонуть как трехлетний мальчик, так и девочка из России. Однако погибшим ребенком оказался мальчик с гражданством Украины
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© REUTERS/Yiannis Kourtoglou

НИКОСИЯ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Трехлетний мальчик, утонувший в субботу на Кипре, являлся гражданином Украины. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Республике Кипр.

"Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины", - информировали в российском дипломатическом представительстве.

Ранее газета Cyprus Mail сообщила о том, что на Кипре утонул трехлетний "мальчик из России", который в свое время вместе с родителями прибыл на остров и был постоянным резидентом Республики Кипр. Трагедия произошла в доме этой семьи, который расположен в деревне Аргака (округ Пафос) неподалеку от городка Полис Хрисохус.

По информации издания, в 17:45 по местному времени (совпадает с московским) в субботу отец мальчика обнаружил своего сына в бассейне в бессознательном состоянии. Он вытащил его из воды, после чего сразу же вызвал скорую.

Прибывшие медики оказали ребенку первую помощь на месте происшествия. В тот момент у мальчика еще прощупывался пульс, однако он продолжал оставаться без сознания. Ребенок скончался по дороге в больницу города Пафос, врачи которой лишь констатировали его смерть.

При этом издание Phileleftheros сообщало, что на Кипре утонула трехлетняя девочка из России.

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