Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода избирательных участков

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы умер после обхода избирательных участков в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщил журналистам секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин.

"Сегодня случился несчастный случай в Краснооктябрьском районе. Один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы скончался после посещения с плановым обходом избирательных участков. Обстоятельства сейчас уточняются. Мы выражаем соболезнование родным и близким", - сказал Ярылкин.

По данным издания "Блокнот Волгограда", умер 49-летний кандидат от КПРФ, полковник запаса Вадим Чистяков.

В выборах в Волгоградскую областную думу участвуют 339 кандидатов - представители "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ, "Единой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также кандидаты по одномандатным округам. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 - в одномандатных округах.