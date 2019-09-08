На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

МОСКВА, 8 сентября./ТАСС/. Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

НИЦ РКП проводит испытания двигателей и частей космической и ракетной техники, в том числе баллистических ракет.

"Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации "Роскосмос" произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек", - говорится в сообщении. Они были доставлены в полицию.

Как добавляется в сообщении, 7 сентября служба безопасности задержала и передала в полицию трех человек, которые вели незаконную съемку. В пресс-службе госкорпорации уточнили, что "злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет".

Выяснилось, что в ночь на воскресенье планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы численностью до 50 человек "для проведения вандальных действий" на территории объекта. О происшествии доложили правоохранительным органам и руководству Роскосмоса, говорится в сообщении.

О НИЦ РКП

НИЦ РКП был основан в 1949 году в городе Пересвете Московской области. Центр является головным испытательным центром Роскосмоса по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на различных компонентах топлива. Также предприятие организовывает испытания космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса.

Испытательные комплексы НИЦ РКП не имеют аналогов в ракетно-космической отрасли России.