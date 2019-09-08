СК начал проверку после обнаружения разбившегося вертолета на Таймыре

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту обнаружения на севере Красноярского края разбившегося вертолета Ми-2. Об этом в воскресенье говорится в сообщении, распространенном Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК РФ

Вертолет Ми-2, пропавший в августе после вылета в Дудинку из Нового Уренгоя, 8 сентября был обнаружен недалеко от Дудинки. Вертолет фактически полностью выгорел, сохранились только хвостовая балка и лопасти винта. Сотрудники авиационного поисково-спасательного центра на месте крушения нашли тела двух человек.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту обнаружения вертолета Ми-2 в 25 км в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края. В настоящее время следственной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

Вертолет вылетел из микрорайона Коротчаево города Новый Уренгой ЯНАО в поселок Дудинка Красноярского края 11 августа, но в место назначения не прибыл. Проведенные тогда поисково-спасательные работы не принесли положительных результатов и были приостановлены. 4 сентября департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО сообщил о возобновлении поисков. Перелет совершался без согласования установленным порядком с органами воздушного транспорта, точный маршрут полета неизвестен. На борту воздушного судна было три человека.

По факту безвестного исчезновения вертолета Ми-2 с тремя пассажирами на борту Сургутским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ.