Жителей Японии предупредили о необходимости быть готовыми к эвакуации из-за шторма

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 млн жителей японских префектур Сидзуока и Канагава получили предупреждения о необходимости быть готовыми к эвакуации из-за мощного тайфуна "Факсай", который приближается к побережью Японии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Эвакуация может потребоваться в случае возникновения угрозы оползней или разлива рек и водоемов. На данный момент по этим причинам в эвакуационные центры были перемещены 3,7 тыс. жителей нескольких районов Канагавы.

Из-за тайфуна японские авиакомпании отменили около 200 внутренних авиарейсов. Крупнейшая японская железнодорожная корпорация JR прекратила в воскресенье движение всех скоростных экспрессов "синкансэн" на маршруте между Токио и Осакой. В понедельник утром в столице также не будут ходить электрички примерно до 8:00 (2:00 мск). Метро будет работать в обычном режиме.

По прогнозам национального метеорологического бюро Японии, тропический шторм вечером 8 сентября приблизится к центральной японской префектуре Сидзуока и дальше продолжит движение на северо-восток в сторону столицы. В ряде районов в этих частях страны ожидается выпадение до 300 мм осадков в течение суток. Власти призывают жителей не покидать дома без крайне необходимости и быть осторожными при перемещении по улице.

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане. Скорость ветра в его эпицентре сейчас составляет около 40 м/с, а порывов достигает 60 м/с.