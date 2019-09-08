Для опознания погибших после крушения Ми-2 на Таймыре проведут генетические экспертизы

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Генетические экспертизы проведут для установления личностей погибших, найденных после крушения вертолета Ми-2 на севере Красноярского края. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ми-2, пропавший в августе после вылета в Дудинку из Нового Уренгоя, был обнаружен 8 сентября недалеко от Дудинки. Вертолет фактически полностью выгорел, сохранились только хвостовая балка и лопасти винта. На месте найдены два тела, тогда как в пропавшем вертолете находились три человека.

"Останки идентифицировать в настоящий момент не представляется возможным. Для этого будут проведены генетические экспертизы, которые нам и подтвердят, сколько было [найдено] человек и кто эти граждане", - сказали в СК, добавив, что, скорее всего, экспертизу проведут в Красноярске.

Вертолет вылетел из микрорайона Коротчаево города Новый Уренгой ЯНАО в поселок Дудинка Красноярского края 11 августа, но в место назначения не прибыл. Проведенные тогда поисково-спасательные работы не принесли положительных результатов и были приостановлены. 4 сентября департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО сообщил о возобновлении поисков. Перелет совершался без согласования установленным порядком с органами воздушного транспорта, точный маршрут полета неизвестен. На борту воздушного судна было три человека.

По факту безвестного исчезновения вертолета Ми-2 с тремя пассажирами на борту Сургутским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ. Западно-Сибирская транспортное управление СК РФ начало проверку по факту обнаружения вертолета.