В Башкирии эвакуировали избирательный участок из-за сообщения о пожаре

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательный участок в Башкирии эвакуировали из-за сообщения кандидата в депутаты муниципалитета о пожаре, сообщила на брифинге секретарь ЦИК республики Марина Долматова.

"На одном из участков один из кандидатов сельского поселения объявила, что в здании пожар. Все опечатали как положено, приехали пожарные, все проверили, ничего не обнаружили. Работа продолжилась сразу", - рассказала она, не назвав район, где произошел инцидент.

Источник в ГУ МЧС по региону сообщил ТАСС, что на одном из избирательных участков Иглинского района был вручную включен пожарный извещатель.

В пресс-службе ведомства ТАСС подтвердили, что на этом участке была вручную активирована пожарная сигнализация. "На участковой избирательной комиссии сельского дома культуры в Турбаслах неизвестным лицом произведено нажатие на кнопку ручного пожарного извещателя, в помещении сработало речевое оповещение. Горения на УИК не было, на работу комиссии инцидент не повлиял. В настоящий момент дознавателем МЧС России проводится проверка", - отметили в пресс-службе ведомства.

В единый день голосования в Башкирии выбирают главу региона, на этот пост претендуют восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).

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