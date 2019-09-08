В ДТП под Липецком погиб один человек

ТАСС, 8 сентября. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в столкновении легкового автомобиля и внедорожника у села Казинка Липецкой области. Детей среди пострадавших нет, сообщил ТАСС замначальника пресс-службы УМВД по региону Павел Комолов.

"ДТП произошло у села Казинка Грязинского района. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Niva. В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка ВАЗ-2115, шесть граждан, включая обоих водителей, получили травмы различной степени тяжести, детей среди пострадавших нет", - сказал Комолов.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.