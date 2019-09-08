Три человека погибли в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли в воскресенье под Волгоградом после столкновения с грузовиком. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

"По предварительной информации, в 15:25 (14:25 мск) в Иловлинском районе водитель 1995 года рождения, управляя автомашиной Lada Kalina, на 889-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" Москва - Волгоград совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля 1997 и 1999 годов рождения погибли", - сказала Смольянинова.

На месте происшествия работают полицейские.