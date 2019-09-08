В КНДР пять человек погибли из-за тайфуна "Линлин"

ПХЕНЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять жителей КНДР погибли в результате обрушившегося на страну тайфуна "Линлин", сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"По данным Государственного комитета КНДР по чрезвычайным ситуациям, пять человек погибли и еще три человека получили серьезные травмы, - отмечается в сообщении. - Пострадавшие в настоящее время проходят лечение в больницах".

Как отмечает ЦТАК, всего на территории республики 460 жилых домов и 15 административных зданий были частично или полностью разрушены. Тайфун также уничтожил посевы на площади 46,2 тыс. гектаров. "Активные работы по ликвидации последствий удара стихии в настоящее время ведутся в пострадавших районах", - подчеркнуло агентство.

В субботу тайфун "Линлин", который в народной республике получил название "Тайфун №13", накрыл несколько провинций страны. По оценкам синоптиков, в пострадавших районах в течение нескольких часов выпало более 150 мм осадков. Ливни сопровождались штормовым ветром с порывами свыше 20 метров в секунду.

Из-за непогоды в международном аэропорту Пхеньяна в субботу были отменены все авиарейсы. Национальный оператор мобильной связи Koryolink в течение дня рассылал своим абонентам сообщения с предупреждением соблюдать меры предосторожности в связи с тайфуном.