Смерть кандидата в Волгоградскую облдуму не связана с избирательным процессом

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Смерть 49-летнего кандидата в депутаты Волгоградской областной думы Вадима Чистякова не связана с избирательным процессом, сообщил на видеоселекторе с ЦИК глава избирательной комиссии волгоградского региона Виктор Черячукин.

"К работе избирательной комиссии это не имеет отношения. Некоторые пытаются воспользоваться такой трагедией, чтобы увязать это с выборами, но эти события абсолютно между собой не связаны", - сказал Черячукин.

Секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин сообщил журналистам, что кандидат в депутаты облдумы Чистяков умер после посещения с плановым обходом избирательных участков, он выразил соболезнование родным и близким.

Источник в областных структурах региона сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, причиной смерти Чистякова "является инфаркт, который развивался на протяжение предыдущих трех дней".

В выборах в Волгоградскую областную думу участвуют 339 кандидатов - представители "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ, "Единой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, а также кандидаты по одномандатным округам. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 - в одномандатных округах.