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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали семерых иностранцев

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике сообщили, что среди задержанных четверо граждан Франции и три человека из Швеции

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Егерская служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника совместно с отделом охраны заповедника задержали семерых иностранных граждан стран, которые незаконно проникли в 30-километровую зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

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"Егерская служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника совместно с отделом охраны заповедника задержали семерых иностранных граждан стран, которые незаконно проникли в 30-километровую зону отчуждения: три человека из Королевства Швеция и четверо граждан Франции", - отмечается в сообщении.

По данным заповедника, одна из задержанных граждан Швеции сильно повредила ногу. Сопровождающие их проводники скрылись. Сотрудники заповедника доставили задержанных в Чернобыльскую больницу, где потерпевшей оказали медицинскую помощь. После этого их повели на опрос, составление протоколов. Нарушителей передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего представления в Ивановском районном суде.

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