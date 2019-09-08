СМИ: 14 человек пострадали при взрыве на народном празднике в Германии

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, происшедшего на народном празднике в немецком городе Фройденберг. Состояние шести из них оценивается как крайне тяжелое, сообщило издание FOCUS Online.

По предварительным данным, взрыв могло спровоцировать попадание воды на жаровню с горячим жиром. Во Фройденберге на момент инцидента шел дождь. Как считают в правоохранительных органах, о взрыве газа речь, скорее всего, не идет.

Расследование ведет уголовная полиция. Получившие тяжелые травмы люди доставлены на вертолетах в клиники в Рурской области и Кельне.