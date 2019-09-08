Два человека погибли в ДТП под Владимиром

ТАСС, 8 сентября. Два человека погибли и еще двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе М7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Около 13:15 на 109 км [трассы] М7 "Волга" водитель Daewoo, выезжая с прилегающей территории на трассу, столкнулся с автомобилем Peugeot, двигавшемся в сторону Москвы. В результате аварии известно о двух погибших и одном госпитализированном, находившихся в Daewoo, кроме того, в больницу направлена 14-летняя девочка, которая находилась в Peugeot", - сообщили в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.