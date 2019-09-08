В Болгарии семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в воскресенье Болгарии, пострадали семь человек. Как сообщает пресс-служба МВД, рейсовый автобус, следовавший по маршруту София - Монтана - Лом попал в аварию на автомагистрали "Хемус" в 20 км от Софии.

"Инцидент произошел около 16 часов (время совпадает с московским), когда автобус ударился в грузовик, стоявший на аварийной полосе на автомагистрали "Хемус". По предварительным данным, ранения получили семь человек. Пострадавшие госпитализированы", - отмечено в сообщении.

Причины происшествия выясняются.