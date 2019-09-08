Азара отпустили из полиции без составления протокола

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Журналиста "Новой газеты" Илью Азара отпустили из полиции, еще нескольких человек, которые были задержаны вместе с ним, доставили в разные отделы полиции Москвы. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье адвокат Михаил Бирюков, который оказывает правовую помощь задержанным.

"Сейчас Азара отпустили без составления протокола. Часть остальных задержанных доставлены в отдел полиции по Тверскому району, а часть - в ОМВД "Мещанский". Сейчас выясняется вопрос о том, какова причина задержания", - сказал он. По словам Бирюкова, вероятно, что в скором времени всех задержанных отпустят из полиции, поскольку их действия не подпадают ни под одну из статей КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что на Тверской площади задержали сотрудников штаба Дмитрия Гудкова Евгения Овчарова, Марию Кузнецову, а также Марию Алехину, Илью Азара, фотографа "Новой Газеты" Викторию Ивлеву, Татьяну Усманову и еще несколько человек. На некоторых были футболки с изображением фигурантов дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля. Но у некоторых задержанных таких футболок не было, как, например, у Азара.