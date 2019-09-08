Самолет рейса Москва - Владивосток прервал вылет из-за задымления в двигателе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Москва - Владивосток, прервал вылет из Шереметьево. Причиной инцидента стало задымление в одном из двигателей, сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Сегодня примерно в 18:55 в аэропорту Шереметьево при выполнении рейса Москва - Владивосток авиакомпании "Россия" при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов", - сказала она.

Сейчас пассажиры самолета находятся в здании аэропорта. По информации авиакомпании, они будут доставлены во Владивосток резервным бортом.

По словам Коротковой, в связи с задымлением начата проверка. "Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, организацию предполетного технического обслуживания воздушного судна поручено проверить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - добавила она.

Информация о происшествии также направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что Boeing-777 авиакомпании "Россия", который вылетал из Москвы во Владивосток, прервал рейс из-за неисправности. Возгорания не было, пострадавших нет.

В новость внесены изменения (20:41 мск) - изменен заголовок, добавлен комментарий транспортной прокуратуры.