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Здание XIX века постройки загорелось в Вологде

Площадь пожара составляет 150 кв. м

ТАСС, 8 сентября. Пожар в деревянном доме конца XIX века постройки в Вологде в воскресенье охватил площадь в 150 кв. м. Сейчас открытое горение ликвидировано, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС РФ по Вологодской области.

"На улице Ветошкина [пожар произошел на] площади 150 кв. м в деревянном двухэтажном нежилом расселенном доме", - сообщила собеседница агентства.

В 17:50 пожарные ликвидировали открытое горение, на месте происшествия продолжаются работы по проливке здания. Как отметили в МЧС, здание уже горело около года назад, его кровля частично разрушена.

Согласно данным на сайте администрации Вологды, дом относится к объектам культурного наследия регионального значения. Дом принадлежал священнику Суровцева, а с 1900 года - Анне Александровне Рукиной. Здание входит туристско-рекреационный кластер "Насон-город", в который включено 136 объектов деревянного зодчества, 24 объекта гражданской каменной архитектуры, 32 церкви и храма, а также девять памятников и мемориалов.

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