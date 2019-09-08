{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большую часть задержанных в центре Москвы отпустили из отделений полиции

Источник в правоохранительных органах сообщил, что им грозит штраф до 20 тыс. рублей или общественные работы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большую часть задержанных вечером в воскресенье на Тверской площади в центре Москвы отпустили из отделений полиции после составления протоколов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Из ОМВД Тверское и Мещанское отпустили почти всех задержанных. Некоторых, в том числе несовершеннолетнего, освободили без составления протокола. В отношении большинства составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Им грозит штраф до 20 тыс. рублей или общественные работы", - сказал собеседник агентства.

На Тверской площади задержали сотрудников штаба Дмитрия Гудкова, Евгения Овчарова, Марию Кузнецову, а также Марию Алехину, Илью Азара, фотографа "Новой Газеты" Викторию Ивлеву, Татьяну Усманову и еще несколько человек. По данным пресс-секретаря Гудкова Алексея Обухова, который был свидетелем задержания, на некоторых были футболки с изображением фигурантов дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля. Ранее, по данным адвоката Михаила Бирюкова, был отпущен Азар и еще несколько человек.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 14 человек.

Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Пострадавшие от госпитализации отказались
Читать полностью