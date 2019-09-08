Большую часть задержанных в центре Москвы отпустили из отделений полиции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большую часть задержанных вечером в воскресенье на Тверской площади в центре Москвы отпустили из отделений полиции после составления протоколов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Из ОМВД Тверское и Мещанское отпустили почти всех задержанных. Некоторых, в том числе несовершеннолетнего, освободили без составления протокола. В отношении большинства составили протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Им грозит штраф до 20 тыс. рублей или общественные работы", - сказал собеседник агентства.

На Тверской площади задержали сотрудников штаба Дмитрия Гудкова, Евгения Овчарова, Марию Кузнецову, а также Марию Алехину, Илью Азара, фотографа "Новой Газеты" Викторию Ивлеву, Татьяну Усманову и еще несколько человек. По данным пресс-секретаря Гудкова Алексея Обухова, который был свидетелем задержания, на некоторых были футболки с изображением фигурантов дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля. Ранее, по данным адвоката Михаила Бирюкова, был отпущен Азар и еще несколько человек.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 14 человек.