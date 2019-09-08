Крупный пожар в частном доме и парковой зоне в Геленджике ликвидирован

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание на площади 1 тыс. кв. м в частном жилом доме и в прилегающем парке в Геленджике, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 22:33 мск в воскресенье была объявлена локализация. По уточненным данным, кроме частного жилого дома горели деревья и подстилка парка.

"В 23:57 мск [объявлена] ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в около 19:40 мск на пульт дежурного в Геленджике поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Борисовская, существовала угроза распространения огня, которая затем была снята. Специалисты устанавливают причины произошедшего.