Часть облицовки фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде

ТАСС, 9 сентября. Часть облицовки фасада Чкаловской лестницы - одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода - обрушилась в воскресенье. Восстановление фасада начнется в понедельник, сообщил журналистам начальник Управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Алексей Ежков.

"Произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы. Выставлены ограждения, чтобы ограничить доступ людей. С понедельника на объект выходит экспертная организация для установления причин обрушения. Только после заключения экспертизы будет понятно, какие мероприятия необходимо проводить", - отметил Ежков.

Чкаловская лестница находится в центре Нижнего Новгорода. Она соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные. Лестница, насчитывающая 560 ступеней, спускается от памятника Чкалову у нижегородского Кремля к берегу Волги.