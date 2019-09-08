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Часть облицовки фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде

Для установления причин инцидента на объект выйдет экспертная организация

ТАСС, 9 сентября. Часть облицовки фасада Чкаловской лестницы - одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода - обрушилась в воскресенье. Восстановление фасада начнется в понедельник, сообщил журналистам начальник Управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Алексей Ежков.

"Произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы. Выставлены ограждения, чтобы ограничить доступ людей. С понедельника на объект выходит экспертная организация для установления причин обрушения. Только после заключения экспертизы будет понятно, какие мероприятия необходимо проводить", - отметил Ежков.

Чкаловская лестница находится в центре Нижнего Новгорода. Она соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные. Лестница, насчитывающая 560 ступеней, спускается от памятника Чкалову у нижегородского Кремля к берегу Волги.

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