Пять человек погибли при столкновении двух машин в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли в ночь на понедельник при столкновении двух машин в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительным данным, в ночь на 9 сентября в Отрадненском районе произошло столкновение двух автомобилей. Погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.

По имеющимся сведениям, все погибшие - взрослые. Полиция проводит проверку.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что ДТП произошло во время плохой погоды - в районе идут дожди, на дорогах грязь. В результате погибли все, кто находился в столкнувшихся автомобилях. Одна из машин перевозила пасеку.