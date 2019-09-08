Тайфун "Линлин" ушел на Сахалин через Хабаровский край, где выпало до 117 мм дождей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Линлин", испортивший в начале сентября погоду сразу в нескольких регионах Дальнего Востока, ослаб и сместился через территорию Хабаровского края на север Сахалина, сообщили ТАСС в понедельник в Дальневосточном управлении гидрометеослужбы (УГМС).

"Тайфун поднимался со стороны Северной Кореи, прошел по восточному Китаю и через Еврейскую автономную область (ЕАО) и Хабаровский край сместился к северной части Сахалина. Он принес от 40 до 74 мм осадков в ЕАО и от 30 до 117 мм в разных районах Хабаровского края. Еще ночью он оказывал влияние по погоду в Хабаровском крае, но сегодня остался только так называемый тыловой ветер", - рассказали в УГМС.

По информации синоптиков, в ближайшие дни циклон (ослабевший тайфун) продолжит движение в сторону Камчатки. В начале недели в Хабаровском крае погода будет ясная с температурой воздуха 18-23 градуса тепла, ветер будет стихать.

Тайфун "Линлин" на минувших выходных осложнил паводковую обстановку на юге Дальнего Востока. Вечером 8 сентября из-за него было отключено 8,5 тыс. человек и 15 избирательных участков в Хабаровском районе Хабаровского края.

Согласно онлайн-табло дальневосточных аэропортов, авиарейсы в понедельник выполняются в основном по расписанию. Есть единичные задержки самолетов, не связанные с погодными условиями.