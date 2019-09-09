В Николаевском районе Хабаровского края отменены занятия в школах из-за прошедшего тайфуна

ТАСС, 9 сентября. Власти Николаевского района Хабаровского края отменили занятия во всех школах района в понедельник из-за сложной ситуации на дорогах, вызванной прошедшим через территорию края тайфуном (ослабевшим до циклона) "Линлин", а также сильным ветром. Об этом ТАСС рассказал глава района Анатолий Леонов.

Тайфун "Линлин", испортивший в начале сентября погоду сразу в нескольких регионах Дальнего Востока, ослаб и в понедельник сместился через территорию Хабаровского края на север Сахалина. Он принес от 40 до 74 мм осадков в Еврейскую автономную область и от 30 до 117 мм в разных районах Хабаровского края.

"Занятия в школах района сегодня отменены. Несмотря на то, что тайфун прошел, ситуация с дорогами остается сложной. Дорога от Николаевска-на-Амуре на юг идет прямо по берегу Амура, и сегодня волна переходит через нее. Утром еще ветер был до 30 м/с, при таком ветре деревья валятся, так что занятия решено отменить ради безопасности детей", - рассказал глава района.

В Хабаровском крае, по данным МЧС на 8 сентября, в зоне паводка находились 80 населенных пунктов, в 52 из них отмечалось подтопление 231 частного и 905 приусадебных участков. Переливы воды отмечаются на 96 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. Полностью отрезанных водой поселений в крае нет. Также в зоне подтопления находилось около 2100 дачных участков. Самая неблагоприятная обстановка в крае складывается у Комсомольска-на-Амуре, где уровень воды в реке превысил 800 см и продолжает расти.