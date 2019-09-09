Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре за сутки вырос на 13 см

ТАСС, 9 сентября. Уровень Амура в городе Комсомольск-на-Амуре за минувшие сутки поднялся на 13 см и теперь превышает опасную отметку на 1,6 м. Паводковыми водами подтоплено 124 жилых дома, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального МЧС.

"Прохождение комплекса неблагоприятных погодных явлений сказалось на и так сложной гидрологической обстановке на реке Амур в городе Комсомольск-на-Амуре. За прошедшие сутки уровень воды поднялся на 13 см и составил 815 см. В результате воздействия амурского паводка подтоплено 124 жилых дома и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что ситуацию в городе значительно ухудшил прошедший тайфун "Линлин", который принес в Комсомольск-на-Амуре более 80 мм осадков. В различных районах города зафиксированы подтопления дворов и подвалов многоквартирных жилых домов, социально значимых объектов.

"В связи с тем, что ливневые и канализационные системы в превентивных целях были закрыты, они не успевают пропустить весь объем воды. <…> В настоящий момент силами администрации города, жилищно-коммунальными службами ведется подсчет объектов, попавших под воздействие ливневых вод", - уточняется в сообщении.

В городе насосные станции откачивают воду, власти оказывают помощь в эвакуации автомобилей, которые не смогли преодолеть затопленные участки. На дамбах организовано круглосуточное дежурство, лодочные переправы, а также подготовлены пассажирские автобусы для внезапной эвакуации населения. По состоянию на понедельник, в пунктах временного размещения проживает 39 человек, из них 11 детей.

Всего в ликвидации последствий паводка задействовано 308 человек и 82 единицы техники.