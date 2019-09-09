СМИ: число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 20

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших из-за тайфуна "Факсай", который прошел над центральными и восточными префектурами Японии минувшей ночью, возросло до 20. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Большинство пострадавших проживают в префектурах Сидзуока, Канагава и Тиба, на которые пришелся основной удар стихии. В этих же районах, а также в Токио зафиксированы падения деревьев и разрушения каменных заграждений на набережных из-за сильных волн.

Японские авиакомпании к настоящему времени были вынуждены отменить 139 внутренних рейсов из токийских аэропортов Нарита и Ханэда. Движение железнодорожного транспорта в столице было нарушено утром, однако сейчас постепенно входит в график. Многим пассажирам пришлось по несколько часов ждать в очередях, чтобы попасть на платформу из-за отмены поездов на ряде направлений.

Между тем в соседней с Токио префектуре Тиба около 600 тыс. домов остаются без электричества из-за обрывов линий электропередачи. В частности, временно не работает завод компании Sony по производству игровых консолей.

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас он находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в его пределах несколько снизилась по мере продвижения над территорией Японии и сейчас достигает 50 м/с.