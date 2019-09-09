Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае за сутки увеличилось до 87

ТАСС, 9 сентября. Количество подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае за сутки выросло до 87, сообщила в понедельник пресс-служба регионального МЧС.

"По состоянию на утро 9 сентября на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 87 населенных пунктах. В 53 из них отмечается подтопление 235 частных жилых домов и 930 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Также подтоплено около 2,1 тыс. дачных участков. В зоне паводков - Бикинский, имени Лазо, Вяземский, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ульчский районы, а также Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В пунктах временного размещения проживают 40 человек, в том числе 11 детей.

Сотрудники МЧС ежедневно ведут мониторинг обстановки, подвозят жителям бутилированную воду и организуют лодочные переправы, а также укрепляют дамбы. Всего на ликвидации последствий паводка в регионе задействованы более 800 человек и 200 единиц техники.

В Хабаровске уровень воды в реке Амур за сутки не изменился и остается на отметке 601 см. Наиболее неблагоприятная обстановка в крае складывается в Комсомольске-на-Амуре, где уровень воды в реке увеличился на 13 см до 815 см и продолжает расти.