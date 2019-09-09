Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления СК.

"По версии следствия, 9 сентября около 11:00 местного времени (02:00 мск) подозреваемая совершила убийство двух малолетних детей (полуторамесячного ребенка и пятилетнего) путем утопления в прибрежной полосе бухты Крашенинникова", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, женщину 1992 года рождения вытащили из воды находившиеся неподалеку люди. Спасти детей не удалось.