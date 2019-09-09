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Пожар в промзоне Петербурга ликвидировали на площади 600 кв. м

Возгорание тушили 40 человек и восемь единиц техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Пожар на территории промышленной зоны в Петербурге на площади 600 кв. м ликвидировали, об этом в понедельник сообщается на сайте главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

"07:37 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре по адресу Красногвардейский район, ул. Лесопарковая, д. 40 поступило в 04:16 мск, происходило горение строительного мусора на площади 600 кв. м. Пожару присвоен ранг 1-бис. В тушении возгорания участвовали 40 человек и восемь единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В промзоне в Петербурге тушат пожар площадью 600 кв. м
В ликвидации возгорания участвуют 40 человек и восемь единиц техники
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