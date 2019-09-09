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В Новой Москве у безработного угнали автомобиль стоимостью около 4 млн рублей

Неизвестные похитили BMW X5

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Неизвестный угнал у безработного в Новой Москве автомобиль BMW X5 стоимость около 4 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сообщение поступило в полицию от неработающего мужчины, который рассказал, что у него украли машину возле дома по адресу: город Московский, ул. Никитина. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля BMW X5", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе полиции добавили, что материальный ущерб составил около 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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