Из магазина в Москве украли конструктор Lego за 40 тыс. рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл из Центрального детского магазина в центре Москвы конструктор Lego за 40 тыс. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В полицию поступило заявление от директора магазина о том, что 6 сентября примерно в 18:10 мск неизвестный из магазина, расположенного по адресу: Москва, ул. Театральный проезд, д. 5, стр. 1, тайно похитил конструктор Lego Mindstorms ev3v112, - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Ущерб составил 40 тыс. 171 рубль 76 копеек".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").